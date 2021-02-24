«الطاقة الذرية» تناقش الأمان النووي وتطورات كورونا الاثنين

يبحث مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعه العادي، الاثنين المقبل، عدة ملفات مهمة، أبرزها دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى مراجعة الأمان النووي لعام 2021 وتقييم التكنولوجيا النووية.وقالت الوكالة الدولية في بيان من مقرها بفيينا، اليوم الأربعاء، إن "الاجتماع سوف يبحث التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 (2015)، إلى جانب تطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا، واتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران".وأوضح البيان أن الاجتماع الافتراضي سوف يفتتح أعماله المدير العام رافائيل ماريانو جروسي، على أن يعقبه مؤتمرا صحفيا.