البرهان يتسلم رسالة من الرئيس الإرتيرى لدعم العلاقات الثنائية

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات.جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح ومستشار الرئيس أسياس أفورقي يماني قبراب.وأكد اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.وكان السودان اتهم إثيوبيا بالاستعانة بقوات من إريتريا في حربها على إقليم الفشقة السوداني.