رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبدالفتاح سعود يطمئن على جاهزية مدن عين شمس الجامعية لاستقبال الطلاب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:26 م
عبدالفتاح سعود
عبدالفتاح سعود
إسراء جمال
طباعة
أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للمدن الجامعية للاطمئنان على توافر جميع الاستعدادات والتجهيزات وغرف العزل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد تزامنا مع الاستعداد لعودة الطلاب لها لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة.

وأشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع المدن الجامعية، مثنيًا على الجهود المبذولة والتميز الذي وصلت إليه.

كما أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها جميع الأقسام والمرافق وغرف الإقامة والملاعب والمساحات الخضراء التي أصبحت تغطي جميع أرجاء المدن، مقدما الشكر للقائمين على المدن الجامعية ومطالبًا إياهم بالاستمرار على هذا المستوى المميز في تقديم الخدمات كافة للطلاب.

وشدد على ضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل جميع العاملين والطلاب، مع الالتزام بارتداء الكمامة داخل المدن الجامعية حفاظًا على الصحة العامة وحرصًا على سلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بدأ أمس في إجراء مسحات كورونا للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية للتأكد من سلامتهم قبل إعادة تسكينهم.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لخطة مسرح المواجهة والتجوال 2021

وزير الثقافة: مسرح المواجهة والتجوال حلم تحول لحقيقة

بدء مناقشة كتاب «دعاة عصر السادات» لـ وائل لطفي

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري