عبدالفتاح سعود يطمئن على جاهزية مدن عين شمس الجامعية لاستقبال الطلاب

أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للمدن الجامعية للاطمئنان على توافر جميع الاستعدادات والتجهيزات وغرف العزل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد تزامنا مع الاستعداد لعودة الطلاب لها لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة.وأشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع المدن الجامعية، مثنيًا على الجهود المبذولة والتميز الذي وصلت إليه.كما أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها جميع الأقسام والمرافق وغرف الإقامة والملاعب والمساحات الخضراء التي أصبحت تغطي جميع أرجاء المدن، مقدما الشكر للقائمين على المدن الجامعية ومطالبًا إياهم بالاستمرار على هذا المستوى المميز في تقديم الخدمات كافة للطلاب.وشدد على ضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل جميع العاملين والطلاب، مع الالتزام بارتداء الكمامة داخل المدن الجامعية حفاظًا على الصحة العامة وحرصًا على سلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.جدير بالذكر أن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بدأ أمس في إجراء مسحات كورونا للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية للتأكد من سلامتهم قبل إعادة تسكينهم.