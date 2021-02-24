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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:05 م
دهس 3 شباب أسفل
دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية
مصطفى دياب
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كشفت مصادر أمنية، بمديرية أمن الإسماعيلية، عن تفاصيل، دهس قطار 3 شباب، تحولت أجسادهم إلى أشلاء، في حادث مروع.

وقالت المصادر، إن 3 شباب، وقفوا على شريط السكة الحديد، فيما استخدم صديقهم الرابع تليفونه المحمول لالتقاط الصور التذكارية، ولم ينتبهوا لقدوم القطار، الذي دهسهم، وسقط رابعهم مغشيا عليه، حيث تم نقله إلى مستشفى القصاصين المركزي، ويتم إسعافه.

وكشفت المصادر، عن أنه تم الاستماع لأقوال الشاهد الوحيد في الواقعة وهو زميلهم الرابع، بعد إفاقته، لافتة إلى معاينة النيابة لمكان الحادث.

من جانبه، كشف أحد المسعفين عن أنه بمجرد وقوع الحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والمسعفين، وتعطيل حركة القطارات لحين انتهاء الإجراءات.

وأضاف المسعف، أنه تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى القصاصين المركزي بعد معاينة الشرطة.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم تحت عجلات القطار أثناء عبورهم شريط السكة الحديد بقرية الواصفية التابعة لمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وقام الأهالي بتغطية جثمان المتوفين الذين تحولوا إلى أشلاء، دون معرفة هوية الضحايا، وتم إبلاغ الشرطة والإسعاف.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بمصرع ثلاثة أشخاص تحت عجلات قطار وذلك أثناء عبورهم شريط السكة الحديد، بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

وانتقل ضباط البحث الجنائي بوحدة مباحث أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال لمكان الحادث لفحص الواقعة.

وقال شهود عيان إن المتوفين الثلاثة كانوا يقفون على شريط القطار وأعمارهم 20 عاما.

وأضاف شهود العيان أن القطار حول الجثث إلى أشلاء ولم يتم التعرف على أحد منهم، فيما يبحث رجال الشرطة عن أي هوية أي من المتوفين للتعرف على هويتهم.

وكان قد لقي شاب مصرعه مساء أمس اللأول إثر سقوطه من القطار قرب محطة الفردان بالإسماعيلية على بعد 10 كيلومترات من المدينة.

وقالت المصادر إن المتوفى يدعى «مصطفى خليل محمد غمري»، 18 عامًا، مقيم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، نقلت الإسعاف جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القصاصين المركزي.

وفي حادث آخر أنقذ شاب مواطنا من الموت بعدما انزلقت قدماه أسفل القطار في محطة أبوصوير بالإسماعيلية.

وقال شهود عيان: "الشاب انزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار.. كان بينه وبين الموت لحظة لولا رعاية ربنا وشجاعة الشاب الذي أنقذه ورفعه من أسفل العجلات في لحظة خاطفة".

ونقلت سيارة الإسعاف الشاب من محطة قطار أبوصوير لمستشفى جامعة قناة السويس بعد إصابته بعدة جروح وكدمات وفقدان للوعي، فيما أشارت المصادر الطبية إلى استقرار حالته الصحية.

وقالت المصادر إن الشاب يدعى "إسلام بيومي جودة"، 22 عامًا، مقيم بمركز مينيا القمح في محافظة الشرقية ويتردد للعمل في مركز ومدينة أبوصوير.

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