الحكومة الألمانية تشكل فريق عمل لمتابعة توسيع نطاق إنتاج لقاحات كورونا

شكلت الحكومة الألمانية فريق عمل وكلفته بمتابعة توسيع نطاق إنتاج لقاحات كورونا في البلاد.وأعلنت وزارات المالية والاقتصاد والصحة الألمانية في بيان مشترك اليوم الأربعاء، عن أن مهمة الفريق اتخاذ تدابير مضادة مع الشركات في الوقت المناسب حال لاح نقص في إنتاج اللقاحات.وسيعمل الفريق على شراء المواد الخام وإنتاج وتعبئة اللقاحات وتوفير المنتجات الثانوية اللازمة مثل المحلول الملحي اللازم للتخفيف والحقن.وسيناط بهذا الفريق ولجنة من وكلاء الوزارات الثلاث التأكد على المدى القصير من توافر كميات كافية من اللقاحات لجميع المواطنين وفقا للجدول الزمني الراهن، كما يناط بالهيئتين أيضا زيادة إنتاج اللقاحات في ألمانيا على المدى المتوسط ودعم البلاد كمركز للأبحاث الخاصة بهذه اللقاحات.