هيئة الدواء المصرية تعيين الدكتور محمود يس متحدثا رسميا لها

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم عن تكليف الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة، متحدثا رسميا باسم الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن منصبه الجديد سيكون بجانب عمله الحالي كرئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة، وذلك خلفا للدكتور علي الغمراوي.