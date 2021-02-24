التحقيق في واقعة تداول فيديوهات إباحية لطفلتين على "فيس بوك" ببورسعيد

أعلنت ناهد عبدالرازق، ممثل الدفاع الاجتماعي بلجان حماية الطفل بمحافظة بورسعيد، اليوم، التحقيق في واقعة سرقة حساب شخصي لطفلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جرى من خلاله إرسال فيديوهات إباحية لأطفال، وذلك لأصدقاء الطفلة وعلى المجموعات "الجروبات".وأشارت في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن والدة الطفلة التي نُشر عبر حسابها الشخصي المسروق فيديوهات إباحية، حررت المحضر رقم 627 إداري الضواحي لسنة 2021، كونه يسئ لسمعة طفلتها وأسرتها ويهدد مستقبلهم، لافتة إلى أنه تبين للجنة حماية الطفل من التحقيقات الأولية أن الفيديوهات الإباحية لطفلتين الأولى في عمر حوالي 9 أعوام والثانية 14 عامًا، فضلًا عن طفل ثالث يساعدهم في ترويج الفيديوهات له وتسجيلات صوتية، مؤكدة أنه سيجري تحديد هوية الثلاثة من خلال جهات التحقيق القانونية.وأكدت أن لجنة حماية الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفل، سيقدمون مذكرة للنيابة مرفق أسطوانة مدمجة تحمل مقاطع فيديو إباحية للطفلتين.واستقبل مسئولو لجنة حماية الطفل بمحافظة بورسعيد، بلاغا بسرقة حساب شخصي على فيس بوك لطفلة تدعي "ه م"، يتم من خلال الحساب ارسال فيديوهات اباحية لأصدقاء الطفلة.وقد دفع وصول فيديوهات خادشة للحياء والدة "ه م" لتحرير محضر مؤكدة أن الأمر يسيء لسمعة أسرتها ويهدد مستقبلها خصوصا أن الفتيات في الفيديو أعمارهمن صغيرة ومتقاربة لعمر الطفلة صاحبة الأكونت المسروق.على الفور بدأ ممثل الدفاع الاجتماعي بلجان الحماية بالتحقيق في الواقعة لإفادة النيابة العامة بها في إطار الدور المنوط بلجنة حماية الطفل، تبين للجنة حماية الطفل خلال التحقيق أن هناك فتاتين أعمارهن 11 و14 عامًا تقومان بتصوير الافلام الإباحية وتسويقها من خلال حسابات غير منسوبة لهما، وكشفت أنهما قد ظهرت وجوههما في بعض الفيديوهات.وأكدت ناهد عبد الرازق أن النيابة تجري تحقيقًا موسعًا في القضية، وأشارت إلى إدراج لجنة الحماية لأسطوانة مدمجة تتضمن مقاطع فيديو يظهر فيها شكل الفتاتين، وتتضمن نسخة من أفلام تم تصويرها وإعدادها بواسطتهما