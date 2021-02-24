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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ البرازيلي» يرجئ التصويت على مشروع قانون مساعدات طارئة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:56 م
مجلس الشيوخ البرازيلي
مجلس الشيوخ البرازيلي
وكالات
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أفادت تقارير بأنه سيتم إرجاء تصويت في مجلس الشيوخ البرازيلي على مشروع قانون يمهد الطريق لجولة جديدة من المساعدات الطارئة إلى الثلاثاء المقبل.

وقال مسؤولان حكوميان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب سرية المناقشات، أن التشريع لا يزال بحاجة إلى تعديلات.

ومن غير المحتمل أن تغير هذه التعديلات جوهر مشروع القانون، الذي يتضمن أيضا تدابير تتعلق بتقشف مالي دافع عنه وزير الاقتصاد الوزير باولو جيديس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

كان من المتوقع أن يتم التصويت على الاقتراح، غدا الخميس، وسيمنح التأجيل أعضاء مجلس الشيوخ مزيدًا من الوقت لتحليل النص.

وتسبب قرار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الخاص باستبدال رئيس شركة النفط الخاضعة لسيطرة الدولة (بتروبراس) بعد نزاع بشأن أسعار الوقود، في تراجع الأسواق البرازيلية أول أمس الاثنين، حيث اعتبر المستثمرون هذه الخطوة بمثابة إشارة إلى أن نهاية عصر وزير الاقتصاد تقترب.

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