آسر ياسين يتحدث عن أسرته في «السيرة» على DMC

في ثاني حلقات الموسم الثاني، يحل آسر ياسين ضيفًا على برنامج السيرة الذي تقدمه وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين.يتحدث آسر، خلال اللقاء عن علاقاته العاطفية السابقة، وقصة زواجه، وكذلك صعوبات تربية الأبناء، فضلا عن علاقته بوالديه ودعمهما الكبير له، كما يتحدث عن بداياته في الفن، وموقفه من العديد من الأزمات التي مر بها خلال مسيرته الفنية.يعرض برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على قناة dmc.