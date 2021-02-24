رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين يلتقي مجلس جنوب القاهرة بعد تشكيله

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:12 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
محمد جعفر
طباعة
التقى رجائى عطية نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين وذلك بعد انتهاء انتخابات نقابة جنوب القاهرة الفرعية وانتخاب المجلس بكامله، وثمن وفد النقابة الفرعية العمل الذى قام به النقيب العام بشأن اجراء انتخابات النقابات الفرعية بشفافية وحيدة.

وعكف المجلس على دراسة الموضوعات المتعلقة بنقابة جنوب القاهرة لدى النقابة العامة والتي على رأسها المخصصات المالية التي تعين نقابة جنوب القاهرة على حسن أداء دورها المهني والخدمى على حد سواء وكذا الملفات التي سبق عرضها على النقيب العام.

ومن المقرر أن يصدر قرارات من النقيب العام بشأنها وكذا وضع ضوابط المرحلة القادمة في العمل بين النقابة العامة ونقابة جنوب القاهرة بصفة خاصة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بصفة عامة.

وأكد حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، أن اللقاء كان مثمرًا وانتهى إلى وضع النقاط فوق الحروف فى كثير من الملفات والموضوعات وأن اللقاءات موصولة بين نقابة جنوب القاهرة والنقابة العامة.

موضوعات متعلقة

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«محاط بالجوارى وتزوج 4 نساء بالجزائر».. الوجه الآخر لـ ابن بطوطة

سبع البرمبة.. مفردات الأسد في الحارة المصرية

غدًا.. فرقة رضا للفنون الشعبية في قبة الغورى