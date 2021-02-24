نقيب المحامين يلتقي مجلس جنوب القاهرة بعد تشكيله

التقى رجائى عطية نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين وذلك بعد انتهاء انتخابات نقابة جنوب القاهرة الفرعية وانتخاب المجلس بكامله، وثمن وفد النقابة الفرعية العمل الذى قام به النقيب العام بشأن اجراء انتخابات النقابات الفرعية بشفافية وحيدة.وعكف المجلس على دراسة الموضوعات المتعلقة بنقابة جنوب القاهرة لدى النقابة العامة والتي على رأسها المخصصات المالية التي تعين نقابة جنوب القاهرة على حسن أداء دورها المهني والخدمى على حد سواء وكذا الملفات التي سبق عرضها على النقيب العام.ومن المقرر أن يصدر قرارات من النقيب العام بشأنها وكذا وضع ضوابط المرحلة القادمة في العمل بين النقابة العامة ونقابة جنوب القاهرة بصفة خاصة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بصفة عامة.وأكد حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة، أن اللقاء كان مثمرًا وانتهى إلى وضع النقاط فوق الحروف فى كثير من الملفات والموضوعات وأن اللقاءات موصولة بين نقابة جنوب القاهرة والنقابة العامة.