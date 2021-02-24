رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: نصف سكان ألمانيا معرضون لخطر الإصابة بمسار خطير من كورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:06 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
انتهت دراسة لمعهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما في ألمانيا معرضون للإصابة بمسار خطير لمرض كوفيد19- بسبب ارتفاع المعدل العمري وبسبب التاريخ المرضي لقطاع كبير من المجتمع الألماني.

ورأى باحثو المعهد خطرا متزايدا يواجه هذه الشريحة التي تضم 5ر36 مليون شخص منهم 6ر21 مليون شخص تم تصنيفها كمجموعة عالية الخطورة.

ونشر المعهد نتائج دراسته اليوم الأربعاء.

واعتبر الباحثون أن خطر تعرض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو الذين لهم تاريخ مرضي (مثل داء السكري ومشاكل الكلى المزمنة وأشد أشكال السمنة)، لمسار خطير لمرض كوفيد19-، مرتفع بقوة.

ورأت الدراسة أن هناك خطرا مرتفعا للأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى (من بينها ارتفاع ضغط الدم والربو والنوبات القلبية والسكتة الدماغية أو المضاعفات الأخرى).

ونوهت الدراسة إلى أهمية تقديم المساعدة لهؤلاء في الحياة اليومية، كما رأى الباحثون أن الشيخوخة تعتبر هي عامل الخطر الرئيسي في الوقت الراهن.

وبحسب الدراسة، فإن المخاطر موزعة بشكل غير متساو" حيث إن معظم الأشخاص الذين يواجهون خطرا مرتفعا يعيشون في ولاية زارلاند غربي ألمانيا وفي الولايات الشرقية".

ولفتت النتائج إلى أن نسب الأشخاص المعرضين للمخاطر والمخاطر الشديدة بين أصحاب المستوى التعليم المتدني أكبر منها بين أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا.

واستند تحليل المعهد إلى دراسة شملت إجراء محادثات هاتفية مع نحو 23 ألف شخص ناطق بالألمانية تزيد أعمارهم عن 15 عاما في الفترة بين أبريل 2019 حتى أكتوبر 2020.

موضوعات متعلقة

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

الطقس السيئ و«حياة كريمة» يتصدران اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«محاط بالجوارى وتزوج 4 نساء بالجزائر».. الوجه الآخر لـ ابن بطوطة

سبع البرمبة.. مفردات الأسد في الحارة المصرية

غدًا.. فرقة رضا للفنون الشعبية في قبة الغورى