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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الأركان يشهد المشروع الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة المدفعية «أحمس 3»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:16 م
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد
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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة المدفعية (أحمس 3)، فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
 
وبدأت المرحلة باستعراض إجراءات التحضير والتنظيم للعملية متضمنة إجراءات تنظيم التعاون بين وحدات المدفعية، ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عال، فضلًا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع، وتفقد اصطفاف عناصر وحدات المدفعية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ جميع المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات.
  
ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال المدفعية، مشيرًا إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، كما أشاد بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال المدفعية.

كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين فى المشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عددا من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيرات الحادة والسريعة أثنـاء سير المعركة.
رئيس الأركان يشهد المشروع الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة المدفعية «أحمس 3»
رئيس الأركان يشهد المشروع الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة المدفعية «أحمس 3»
رئيس الأركان يشهد المشروع الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة المدفعية «أحمس 3»
رئيس الأركان يشهد المشروع الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة المدفعية «أحمس 3»
رئيس الأركان يشهد المشروع الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة المدفعية «أحمس 3»
رئيس الأركان يشهد المشروع الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة المدفعية «أحمس 3»

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