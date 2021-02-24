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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تؤكد ضرورة احترام خارطة الطريق الانتخابية في ليبيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:01 م
الانتخابات في ليبيا
الانتخابات في ليبيا
وكالات
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قال السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا، عبر صفحته على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه اتصل مع فوزي النويري نائب رئيس مجلس النواب، واتفقا على أهمية دور مجلس النواب في تأكيد الحكومة المنتظرة، كما اتفقا على ضرورة احترام خارطة الطريق الانتخابية المؤدية إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

تأتي هذه الدعوات من الدول الكبرى لمنع فشل اجتماع مجلس النواب الليبي "المنقسم" وتعطيل إعطاء الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة التي انتخبت من لجنة الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف في 5 من فبراير الجاري.

وقال النائب في البرلمان "سعيد أمغيب" إنه لانعقاد مجلس النواب في جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة نحتاج أولا الاتفاق على اختيار مدينة لعقد هذه الجلسة، وأعتقد أن مدينة سرت هى الانسب، لكن قبل ذلك أعتقد أن هنالك تحديات كبيرة تواجه السيد الدبيبة في تشكيل حكومته منها المحاصصة والترضية.

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