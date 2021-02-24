



تردد قناة روتانا كوميدي





واتجه الكثير من المواطنين حاليا إلى قضاء معظم أوقاتهم في منازلهم كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة من خلال لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي ومنه إلى خلايا المناعة لذلك أصبحت نسبة مشاهدة القنوات الفضائية عالية خاصة قنوات التي تعرض أفلام كوميدي ويمكن متابعة روتانا كوميدي عبر ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات 12341 استقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4.









محتوى قناة Rotana Comdey





وحظيت قناة Rotana Comdey على نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الحظر الذي فرضه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث قضى الكثير من المواطنين أوقاتهم في منازلهم خوفا من تفشي عدوى الفيروس القاتل لذلك لجأ المواطنين إلى مشاهدة القنوات الفضائية خاصة مجموعة قنوات Rotana والتي تقدم محتوى يليق بمشاهديها ومتابعي برامجها المميزة والتي تتناسب مع جميع الفئات العمرية والمجتمعية لما بها من سلسلة قنوات متخصصة في كافة المجالات مثل روتانا سينما و روتانا كوميدي و روتانا زمان.





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خطوات تثبيت تردد قناة Rotana Comdey





ويمكن تثبيت تردد قناة روتانا كوميدي لمشاهدة الأفلام المضحكة المصرية والعربية بإتباع الخطوات التالية:-





الضغط على زر Menu في الريموت كنترول المتحكم في الريسيفر





اختيار Installation من القائمة التي تظهر





اختيار تركيب يدوي Menual Installation





اختيار نوع القمر الصناعي ( النايل سات)





كتابة تردد القناة الموجود مسبقا





الضغط على كلمة ok.

يبحث الكثير من المواطنين حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل عنخاصة في ظل ما فرضه علينا فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من تباعد اجتماعي و عزل منزلي لتفادي خطر انتشار العدوى لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط بث إشارة القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.