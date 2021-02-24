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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأزهر»: مذبحة الحرم الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:26 م
الاحتلال
الاحتلال
أميرة العناني
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أكد مرصد الأزهر، في ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي التي توافق 25 فبراير من كل عام، أن تلك المذبحة التي وقعت في 1994، واستشهد فيها 50 مصليًا وأُصيب 150 آخرون تعدُّ إحدى جرائم الاحتلال الشاهدة على إرهابه وتعديه على حرمة بيوت الله فضلًا عن سفك الدماء فيها.

يشير المرصد إلى أن الحرم تعرَّض لانتهاكات صهيونية صارخة منذ بداية الاحتلال لـ«القدس» المحتلة عام 1967 والتي من أبرزها: مذبحة الحرم الإبراهيمي، ومنع الأذان، وإغلاق المسجد لمدد طويلة، وتعرضه لاقتحام رئيس وزراء الاحتلال ورئيس الكنيست الصهيوني وعدد من مسؤولي الكيان في سابقة تاريخية عام 2019، إلى جانب الاقتحامات الصهيونية المتكررة التي حققت أرقامًا غير مسبوقة في ذات العام.

ودعا المرصد وسائل الإعلام العالمية إلى تسليط الضوء على الإرهاب الصهيوني، وفضح مخططات الكيان الخبيثة الرامية إلى طمس التراث الديني والثقافي للفلسطينيين؛ من أجل فرض سياسة الأمر الواقع والتقسيم الزماني والمكاني للمقدسات الإسلامية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الانتهاكات المتواصلة التي من شأنها إثارة الكراهية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

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