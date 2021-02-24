«التدخل السريع» يعيد سيدة مفقودة لأهلها بقرية الرجدية بطنطا

تمكن الدكتور خالد أبوالمجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة "مواطن بلا مأوى" الرئاسية بالغربية ورضا شاهين مأمور الضبطية القضائية وعضو فريق التدخل السريع وعضو لجنة مواطن بلا مأوى، من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 15 عاما كانت موجودة بأسوان بنسبة الذكاء منخفضة، وتم إحضارها إلى القاهرة وأودعت بإحدى المؤسسات لحين البحث على أهليتها.ومن خلال المفهوم من حديثها، تمكن الفريق، من معرفة أنها من الرجدية التابعة لمركز طنطا وتم النزول والبحث عن أهليتها.وأكد فريق التدخل السريع، أنه بالنزول إلى قرية الرجدية عثروا على "الجدة والخالة" وتم إقناعهما بالذهاب لاستلام ابنتهما من الفريق بالقاهرة وبالفعل تم التسليم.