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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف يصف دول الغرب بالأنانية أمام مجلس حقوق الإنسان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:53 م
لافروف
لافروف
وكالات
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وجه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لائحة اتهام إلى الدول الغربية التي وصفها بأنها "أنانية"، وتعمل على الاستفادة سياسيًا من جائحة كورونا في كلمته الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال لافروف: "للأسف، على الرغم من الوباء والحاجة الواضحة لتوحيد جهودنا، يرفض بعض شركائنا الغربيين إعادة النظر في موقفهم الأناني والتخلي عن نُهجهم القسرية وأساليبهم غير القانونية للترهيب والضغط".

وأضاف أن العواصم الغربية لديها "الرغبة في الاستفادة من الوباء لمعاقبة الحكومات غير المرغوب فيها"، لا سيما من خلال رفض تعليق العقوبات الاقتصادية كجزء من مكافحة كوفيد- 19.

كما اعتبر أن الوباء "أدى إلى تفاقم المشكلات القديمة مثل العنصرية وكراهية الأجانب.. الاحتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا كشفت عن عدم المساواة المنهجية في هذه البلدان".

كما ندد لافروف بما وصفه بأنه "عدم تسامح مع وجهات النظر البديلة" من قبل "أولئك الذين يدافعون عن حرية التعبير في جميع أنحاء العالم منذ عقود"، مشيرًا بشكل خاص إلى الحظر الأخير في دول البلطيق وأوكرانيا للقنوات التليفزيونية الروسية وشبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية.

وأكد أن هؤلاء "يتلاعبون علانية بالرأي العام من خلال حظر المحتوى أو مراقبته".

وتتعارض مواقف روسيا والدول الغربية منذ عدة سنوات حول العديد من القضايا، من أوكرانيا إلى الحرب في سوريا، وأدى التسميم المفترض للمعارض أليكسي نافالني وسجنه بعد عودته إلى روسيا إلى زيادة هذه الانقسامات.

وتستنكر موسكو بشكل خاص العقوبات الغربية التي تستهدف روسيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتلك التي تطال دولًا أخرى مثل فنزويلا أو إيران.

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