مسلسل في يوم وليلة | عرض الحلقة 4 الرابعة .. الموعد والقنوات الناقلة





مسلسل في يوم وليلة

وينتظر المشاهد المتابع للعمل الجديد انطلاق عرض حلقته الرابعة على قناة أون إي في التوقيتات التالية: في تمام الساعة السابعة والنصف مساء من الأحد إلى الخميس، ويعاد المسلسل على قناة أون دراما "ON DRAMA" الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء.





الحلقة الرابعة 4 مسلسل في يوم وليلة وينتظر المشاهد المتابع للعمل الجديد انطلاق عرض حلقته الرابعة على قناة أون إي في التوقيتات التالية: في تمام الساعة السابعة والنصف مساء من الأحد إلى الخميس، ويعاد المسلسل على قناة أون دراما "ON DRAMA" الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء.



وتدور أحداث مسلسل في يوم وليلة في إطار اجتماعي تشويقي حول حياة شخص يدعى "خالد" والذي يجسده الفنان أحمد رزق وتدهور حالته الأقتصادية والتي تزداد سوءا بعد عدد من المشكلات في عمله بالإضافة إلى تدهور حالة والده الصحية، بالتزامن مع رؤيته لكابوس يراوده بأنه سيتورط في حادث سيقلب حياته رأسا على عقب.



المسلسل بطولة الفنان أحمد رزق وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته الفنان نضال شافعي، داليا مصطفي، أيتن عامر، محمد جمعة، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم صلاح عبدالله وسوسن بدر وأشرف زكي وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وتدور أحداثه في 35 حلقة.





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ويسجل العمل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدما سويا مسلسل «خط الإيد» من نوعية الـ45 حلقة، الذي عرض مطلع شهر يناير الماضي وشارك في بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر.



وكانت أغنيه تتر المسلسل بصوت المطرب إبراهيم الحكمي، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.

حقق مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق ردود فعل إيجابيه للغاية، بعد عرض أول ثلاث حلقات منه على قناة ONE.