رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل في يوم وليلة | عرض الحلقة 4 الرابعة .. الموعد والقنوات الناقلة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:53 م
مسلسل في يوم وليلة
مسلسل في يوم وليلة
محمد مجدي
طباعة
حقق مسلسل "في يوم وليلة" للنجم أحمد رزق ردود فعل إيجابيه للغاية، بعد عرض أول ثلاث حلقات منه على قناة ONE. 

مسلسل في يوم وليلة


وينتظر المشاهد المتابع للعمل الجديد انطلاق عرض حلقته الرابعة على قناة أون إي في التوقيتات التالية: في تمام الساعة السابعة والنصف مساء من الأحد إلى الخميس، ويعاد المسلسل على قناة أون دراما "ON DRAMA" الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء.


الحلقة الرابعة 4 مسلسل في يوم وليلة


وتدور أحداث مسلسل في يوم وليلة في إطار اجتماعي تشويقي حول حياة شخص يدعى "خالد" والذي يجسده الفنان أحمد رزق وتدهور حالته الأقتصادية والتي تزداد سوءا بعد عدد من المشكلات في عمله بالإضافة إلى تدهور حالة والده الصحية، بالتزامن مع رؤيته لكابوس يراوده بأنه سيتورط في حادث سيقلب حياته رأسا على عقب.

المسلسل بطولة الفنان أحمد رزق وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته الفنان نضال شافعي، داليا مصطفي، أيتن عامر، محمد جمعة، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم صلاح عبدالله وسوسن بدر وأشرف زكي وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وتدور أحداثه في 35 حلقة.

تابع أيضاً:


ويسجل العمل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدما سويا مسلسل «خط الإيد» من نوعية الـ45 حلقة، الذي عرض مطلع شهر يناير الماضي وشارك في بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر.

وكانت أغنيه تتر المسلسل بصوت المطرب إبراهيم الحكمي، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شيما الحاج ومنى فاروق تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

الطقس السيئ و«حياة كريمة» يتصدران اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

الأكثر قراءة

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

شيما الحاج ومنى فاروق تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«محاط بالجوارى وتزوج 4 نساء بالجزائر».. الوجه الآخر لـ ابن بطوطة

غدًا.. فرقة رضا للفنون الشعبية في قبة الغورى

«لور بانتلاتشي» الباحثة الأثرية ضيفة المعهد الفرنسي للآثار