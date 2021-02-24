«الأزهر» يهنئ الدراسات الإنسانية باعتماد قسمي اللغة الإنجليزية والإسبانية

هنأ مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري، الأربعاء، الذي عقد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، برئاسة الدكتورة تحية أبوشعيشع؛ بمناسبة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء لبرنامجين من برامج الكلية وهما: برنامج اللغة الإنجليزية والإسبانية.وأشاد مجلس الجامعة بالنجاح الكبير، الذي يضاف إلى رصيد كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، ويعكس تميزها في مختلف المجالات العلمية، ويؤكد أن الكليات النظرية تسير في مسارها الصحيح، جنبًا إلى جنب مع الكليات العملية.من جانبها، قالت الدكتورة تحية أبوشعيشع إنه سبق اعتماد 4 برامج من الهيئة في كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، وهي: أقسام: علم النفس، والاجتماع، والتاريخ، والجغرافيا، وذلك في 28 من أغسطس 2019م.وأوضحت عميدة الكلية أن هناك 4 برامج أخرى تقدمت للحصول على شهادة الاعتماد، وجاري تقييمها، وهى أقسام: اللغات الشرقية، فارسي، وعبري، وتركي، وأردو.