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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تواصل دعمها للمتضررين من النزاع في نينوى بالعراق

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:41 م
منظمة الصحة العالمية،
منظمة الصحة العالمية،
وكالات
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وزعت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مديرية الصحة في نينوى، 150 كرسيا متحركا على أشخاص من ذوي الإعاقة، بمن فيهم أطفال دون سن 14 عاما.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية أن التقنيات المساعدة مثل الكراسي المتحركة تعتبر ضرورية لتحسين أداء الأفراد واستقلاليتهم ورفاههم، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تنفيذ أنشطتهم اليومية والمشاركة بنشاط في مجتمعهم.

ومنذ تحرير الموصل، عملت منظمة الصحة العالمية جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة العراقية لدعم ثلاث وحدات للتأهيل البدني في مناطق غرب الموصل وتلعفر وسنجار. 

ومن خلال هذه الشراكة، يتم تقديم خدمات عالية الجودة لأكثر من 2000 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الفئات العمرية في المحافظة، وفقا للبيان.

وقال الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في العراق: "إن الوصول إلى الأجهزة المساعدة ضروري للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم التأكيد على فوائد هذه الأجهزة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، فبدون هذه الأجهزة، قد لا يحصل ذوو  الاحتياجات الخاصة على التعليم الكافي أو قد لا يكونون قادرين على العمل".

وأضاف: "تجدد منظمة الصحة العالمية التزامها بالعمل مع وزارة الصحة والشركاء والمانحين للحفاظ على خدمات إعادة التأهيل البدني الشاملة، بما في ذلك توفير الأجهزة المساعدة للنساء والرجال والأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية في محافظة نينوى الأكثر تضررًا من النزاع وفي جميع أنحاء العراق".

وعلى مدار العامين الماضيين، وسعت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع السلطات الصحية الوطنية نطاق الخدمات الصحية المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، لضمان الوصول الميسر إلى برامج العلاج الطبيعي والدعم النفسي الاجتماعي، لا سيما تلك الخاصة بالنازحين داخليًا.

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