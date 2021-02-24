الكرملين: لا خطط لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في روسيا





وانتقد ناجييف فيها الخدمة العسكرية الإلزامية، استنادا إلى تجاربه الشخصية، ويتم تشكيل القوات المسلحة الروسية في الوقت الحالي على أساس مزدوج من مجندين إلزاميا ومن عسكريين متطوعين يخدمون بموجب عقد مع وزارة الدفاع، ويخضع للتجنيد الإلزامي البالغون من الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، وتشكل مدة الخدمة 12 شهرا.

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن تكون القيادة الروسية تخطط لإلغاء التجنيد الإلزامي في البلاد.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء تاس الروسية: "يمكن للمرء أن يدلي برأيه الشخصي حول الأمر، ولكن ينبغي أن ننطلق من أن الحديث يدور عن واجب دستوري مطلق على مواطني روسيا الاتحادية".وأضاف: "لا تجري في الوقت الحالي في روسيا مناقشات حول إمكانية التخلي عن الخدمة العسكرية الإلزامية بصفتها واجبًا دستوريًا".وتأتي تصريحات بيسكوف على خلفية مقابلة أجرتها إحدى الصحف الروسية مع المقدم التليفزيوني، دميتري ناجييف، بمناسبة عيد حماة الوطن في 23 فبراير.