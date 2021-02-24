قائد الجيش الجزائري يحذر من حروب الجيل الجديد

حذر الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري ما سماه "حروب الجيل الجديد"، داعيا إلى تعزيز روابط الوحدة الوطنية ورص الجبهة الداخلية، لمواجهة الاحتمالات والسيناريوهات وكسب مختلف التحديات والرهانات.وأشرف شنقريحة، اليوم الأربعاء، في حضور وزراء الخارجيةوالداخلية والعدل والإعلام وكبار القادة العسكريين، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "حروب الجيل الجديد التحديات وأساليب المواجهة"، الذي تنظمه المدرسة العليا الحربية على مدار يومين.وقال شنقريحة، في كلمة له: "إن حروب الجيل الجديد، أو كما يسميها البعض الحروب الهجينة، هي حروب لها أسلوبها الخاص، فهي تستهدف المجتمعات، وتقوم على الدعاية والدعاية المضادة، من خلال تبني استراتيجية التأثير على الإدراك الجماعي، بغرض التلاعب بالرأي العام لمواطني الدولة المستهدفة، وتوجيه سلوكياتهم ونمط تفكيرهم، دون أن تعلن عن نفسها، ودون أن يكون لها عنوان واضح أو تأثير مكشوف".وأضاف: "غاية (هذه الحروب) إجهاد النظام القائم، وتفكيك الدولة من الداخل، باتباع خطوات طويلة الأمد، وباستعمال أدوات ووسائل مختلفة، معلوماتية، اقتصادية، اجتماعية، وعسكرية، كما ساهمت إفرازات العولمة في توسيع أشكال وأساليب تجسيدها، بهدف تضليل وتغليط مختلف فئات المجتمع، وتزوير الحقائق والضغط على الحكومات".