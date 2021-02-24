سفير مصر فى الخرطوم: مستعدون لتنظيم دورات لكوادر وزارة التجارة السودانية

قال سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى، إن مصر مستعدة لتقديم الدورات التدريبية لكوادر وزارة التجارة السودانية، في كافة المجالات، خاصة في مجال مباحث التموين، لأهمية هذا المجال من أجل التأكيد على إيصال السلع الاستهلاكية المدعومة إلى مستحقيها.وأضاف السفير المصري في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في السودان اليوم الأربعاء أنه ناقش مع وزير التجارة والتموين السوداني علي جدو آدم بشير، الاستعدادات لعقد اللجنة التجارية المشتركة بين الجانبين في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك كافة المجالات الأخرى المتعلقة بدعم التجارة والتبادل التجاري بين البلدين، واستكمال الإطار التعاقدي بينهما في مجال التجارة الخارجية.وكان السفير المصري قد أكد لوزير التجارة والتموين السوداني- خلال لقائه معه اليوم لتهنئته بمناسبة توليه منصبه دعم مصر للسودان والسعي من أجل المضي قدما لتطوير العلاقات التجارية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في كافة المجالات.