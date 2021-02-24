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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليسوتو تفند مزاعم أمريكية حول إجراءاتها لمكافحة الاتجار بالبشر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:27 م
مكافحة الاتجار بالبشر
مكافحة الاتجار بالبشر
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قال موتالينتوا ليتسوسا وزير الشؤون الداخلية في ليسوتو، إن حكومة بلاده قدمت تقريرها إلى حكومة الولايات المتحدة لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة مزاعم الأخيرة بشأن الاتجار بالبشر بالتفصيل.

وأوضح ليتسوسا، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، أن التقرير قُدم إلى السفارة الأمريكية في ماسيرو، قبل يومين فقط من الموعد النهائي الذي حددته حكومة الولايات المتحدة في شهر فبراير الجاري، حتى لا تفقد ليسوتو تلقائيا أهليتها للحصول على المساعدة الإنمائية الأمريكية ومزايا التجارة التفضيلية بموجب قانون النمو والفرص الإفريقي (أجوا) وعدد من المزايا الأخرى.

وأشار إلى أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد على الفور على التقرير، إلا أنه أعرب عن توقعه بأنها ستفعل ذلك في الوقت المناسب، وأن الأمر متروك لها حاليا لتقرر ما إذا كانت ليسوتو قد قامت بما يكفي لتظل مؤهلة للحصول على مساعدات التنمية الأمريكية أم لا.

ورفض وزير الشئون الداخلية في ليسوتو الإفصاح عما إذا كانوا قد بدأوا التحقيق مع شخصيات بارزة ومقاضاتها، بما قد يشمل كبار المسؤولين الحكوميين لتورطهم المزعوم في أنشطة الاتجار بالبشر كما طالبت الحكومة الأمريكية.

واعترف بأن الحكومة الأمريكية طالبت بالتحقيق والملاحقات القضائية في تلك المزاعم، موضحا أنه تم التطرق إلى كل تلك المخاوف في التقرير الذي قدمته بلاده إلى واشنطن.

جدير بالذكر أن تصريحات ليتسوسا تأتي على خلفية تحذير أصدرته سفيرة الولايات المتحدة في ليسوتو ريبيكا جونزاليس قبل عدة أسابيع، من أنه ما لم تعالج مخاوف الاتجار بالبشر بحلول فبراير 2021، فإن ليسوتو تخاطر بخسارة المساعدة الإنمائية الأمريكية، وكذلك الأهلية لقانون الفرص (أجوا) الذي يرتكز عليه قطاع المنسوجات المحلي بأكمله.

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