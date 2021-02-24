الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة مع عودة التكنولوجيا للتراجع

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع اليوم الأربعاء، مع استمرار تأثر أسهم شركات التكنولوجيا ببواعث القلق حيال التقييمات، بينما ارتفعت بعض الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية توقعا لانتعاش.تراجع المؤشر ناسداك المجمع 64.9 نقطة بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 13400.254 نقطة، منخفضا للمرة السادسة في الجلسات السبع الأخيرة.ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 37.6 نقطة أو 0.12 بالمئة ليسجل 31499.75 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 7.7 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 3873.71 نقطة.