الداخلية التونسية: القبض على عنصرين تكفيريين

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على عنصريين تكفيريين بولاية سوسة وولاية الكاف.وأوضحت الوزارة في بيانها أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري (35 سنة) بولاية سوسة مفتش عنه من أجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة سنتين.كما أوضحت الوزارة - في بيان ثان - أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتاجروين، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري (27 سنة ) بولاية الكاف، مفتش عنه من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدة 3 أشهر.