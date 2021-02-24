الإسكندرية: تحصين 83 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

نفذت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف عبدالحميد شباط، خلال أسبوعين من بدء الحملة القومية لتحصين الماشية؛ بتحصين ما يقرب من 83 ألف رأس ماشية، حرصا من محافظة الإسكندرية على تحقيق أكبر استفادة من وراء الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتي هذا في إطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.من جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف عبدالحميد شباطـ أن المديرية تقوم بالتحصين بلقاحي الحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع بصورة دورية، حيث إن الحمى القلاعية مرض من الأمراض المشتركة التي تنتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم والألبان للحيوانات المصابة وله أضرار اقتصادية ويسبب الوفاة للعجول الصغيرة وكذا الحيوان يفقد الكثير من وزنه حيث يكون من أعراضه قرح وفقاعات بالفم تعوق الحيوان من الأكل ويسبب العرج للحيوانات حيث يكون هناك قرح بالأرجل كما تؤثر على جودة الألبان حيث تكون هناك فقاعات مرضية مؤلمة على حلمات الحيوانات.وأشار شباط؛ فيما يخص حمي الوادي المتصدع فهو مرض فيروسي مشترك ينتقل للإنسان عن طريق استهلاك اللحوم أو التلوث بإفرازات الحيوانات المصابة، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة حيث إنه يسبب إجهاضا للحيوانات وقد يسبب للإنسان الالتهاب السحائي وأمراض العيون التي قد تصل إلى العمى، موضحا أن عمليات التحصين يتم خلالها ترقيم وتسجيل الحيوانات بالقرى والأسواق.الجدير بالذكر؛ أنه عقب أسبوعين من الحملة القومية لتحصين المواشي في الإسكندرية؛ تم تحصين عدد 16134 حيوانا في إدارة برج العرب البيطرية، أما بالنسبة لإدارة العامرية البيطرية فقد تم تحصين 26002 رأس، وبالنسبة لإدارة ابيس البيطرية تم تحصين 12529 رأسا، وفي الإدارة المركزية تم تحصين 17518 رأس ماشية، وذلك يتم تغطية جميع أحياء الإسكندرية.