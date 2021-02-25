قاعدة بيانات وملف إلكتروني.. تفاصيل تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة

المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي الإلكتروني



لماذا تسعى الدولة لهيكلة الملف الوظيفي؟



خطة التطوير الشاملة



عملية هيكلة كاملة تسعى الدولة لتنفيذها في الجهاز الإداري للدولة، لوضع خريطة للطاقات البشرية المتوفرة وتدقيق بيانات الموظفين تتم مع كل جهة على حدة، ما يساهم في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية.ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة انطلاق خطة الإصلاح الإداري للدولة، قامت وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتنسيق فيما بينهما لعمل تطوير شامل بالجهاز، من خلال تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة، وهو ما تستعرضه "الدستور".في عام 2018، وضعت الحكومة المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي الإلكتروني للموظفين، وخلال هذه الفترة تمكنت من تطوير الملف الوظيفي لبيانات العاملين في دواوين عموم 27 وزارة، بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهم.وتهدف عملية التحديث للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضًا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.تهدف خطة الحكومة من خلال هيكلة الملف الوظيفي، إلى تحديث الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع.أيضا للمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإليكتروني والتأمينات الاجتماعية.ويعمل على ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى لترشيد سياسات الإصلاح الإداري، ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعي، ويسعى لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري.في نوفمبر 2018، وضعت الحكومة خطتها لتطوير الملف الوظيفي للعاملين بالدولة، وفي عام 2019، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى لتحديث ملفات الموظفين بدواوين الوزارات، ثم بدأت المرحلة الثانية في 2020 بتحديث ملفات الموظفين في الهيئات الحكومية والجامعات.وانتهت الحكومة من تحديث الملف الوظيفي لحوالي 40 ألف موظف من إجمالي 50 ألفا، سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، كمرحلة أولى، والتي شملت تحديث بيانات الموظفين في جميع دواوين الوزارات، وتم تحديث الملف الوظيفي لـ2 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، والعمل مستمر لتحديث الملف لباقي العاملين.وسعت الدولة من خلال المشروع إلى عمل قاعدة بيانات شاملة لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، وعمل ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، والاستغناء تدريجيا عن التعامل الورقي في هذه البيانات، حيث يتم حفظ البيانات الكاملة، لكل موظف على جهاز كمبيوتر وماسح ضوئي بكل جهة حكومية بالجهاز الإداري للدولة، ويتم ربط الأجهزة في جميع المصالح الحكومية بشبكة الإنترنت الموحدة التي يشرف عليها ويديرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط.