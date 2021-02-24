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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السبت.. اجتماع مشترك بحزب الوفد لعرض قرارات «أبو شقة»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:30 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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يعقد حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اجتماعًا مشتركًا يوم السبت المقبل في تمام الثانية ظهرًا، يضم رئيس حزب الوفد والهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ومساعدي رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء لجان الشباب والمرأة على مستوى المحافظات.

ويناقش الاجتماع جدول الأعمال التالية:

أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية.

ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها.

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