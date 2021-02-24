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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يؤكد مواصلة المساهمة في الجهود الإقليمية والدولية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:53 م
ناصر بوريطة،
ناصر بوريطة،
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جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، التأكيد على الالتزام بمواصلة المساهمة في الجهود الإقليمية والدولية، من أجل تقديم أفضل أداء للأهداف النبيلة للميثاق العالمي للهجرة، ومشاركة الدول في المنطقة العربية، والشركاء الدوليون خبراتها من تجربتها في هذا المجال.

وقال وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة المغرب أمام المؤتمر الأول للمراجعة الإقليمية لتفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالمنطقة العربية، المنعقد بتقنية التواصل المرئي، إن المملكة مستعدة للمساهمة بشكل إيجابي وفاعل في بلورة استراتيجية لتفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، انطلاقا من تجربتها وتأسيسا على انتمائها لمجالات جيوسياسية مختلفة.

وأضاف أنه تم في إطار استراتيجية المغرب، إطلاق حملتين لتسوية وضعية المهاجرين، مكنت من تسوية وضعية أكثر من 50.000 مهاجر غير نظامي، مضيفا أن المغرب حرص على أن يستفيد المهاجرون المقيمون من حملة التلقيح المجانية ضد فيروس كوفيد- 19، شأنهم في ذلك شأن جميع المواطنين.

وقال بوريطة إن المغرب أنشأ المرصد الإفريقي للهجرة، ليكون آلية تسمح بمعرفة أعمق وفهم أكبر لظاهرة الهجرة، وبالتالي حكامة أفضل بين البلدان الإفريقية، موضحا أن للمغرب رصيد إقليمي من التجربة في التعامل مع مسألة الهجرة.

يذكر أن المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، ويشهد مشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وجميع المعنيين لاستعراض التقدم في تنفيذ الاتفاق منذ اعتماده في عام 2018 كأول اتفاق تفاوضي بين الحكومات- يعالج الهجرة الدولية بجميع أبعادها.

وينظم المؤتمر تحت مظلة كل من المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية.

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