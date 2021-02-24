«الأدوية الأمريكية»: لقاح جونسون أند جونسون فعال ضد كورونا

أكدت وكالة الأدوية الأمريكية في وثائق جديدة- نشرت اليوم الأربعاء- أن لقاح جونسون أند جونسون بجرعة واحدة عالي الفعالية ضد كوفيد-19، بما في ذلك ضد النسختين المتحورتين اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.وسجل اللقاح في تجارب مختبرية على نطاق واسع فعالية ضد الحالات الخطيرة بنسبة 85.9% في الولايات المتحدة و81.7% في جنوب افريقيا و87.6% في البرازيل.