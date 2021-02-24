زعيم الأغلبية: الوطن سيظل قبر الأجداد ومستقبل الأحفاد لكل الأديان (فيديو)

قال المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن الذين يرون أن الوطن مرحلة أو فترة أو زمن واهمون، ولا يعرفون معنى كلمة وطن، مشيرا إلى أن من يعادي الوطن خائن، قائلا: الوطن هو ذاتك فهو قبر الأجداد ومستقبل الأحفاد لكل الأديان والملل والمعتقدات.وأوضح رشاد، أن الوطن هو الحنين والجنين والأصول والسكن، فهو النيل والدار والذكرى والانتصار والعمر والفرح والحزن، فهو يجمع تحت لواءه كل عزيز ونفيس ويجمع شمل شعب بأكمله.وتابع: الوطن هو طيب الجار، ودفء الأهل ونور الحارة والدرب والأمل، وهو الضل والنخلة والصباح والعذارى والموسيقى والتراث والنضال والنبال وأغصان الزيتون والميلاد والكفن.وتابع وصف الوطن في كلماته، قائلا: الوطن هو قول رسول الله صل الله عليه وسلم: "لولا أهلك اخرجونك منك ما خرجت".وأكمل في وصفه: الوطن هو التاريخ بكل ما حوى من نعيم وعناء ومحن، فالوطن قبلتنا، وسيظل صامد بأبنائه المخلصين، وباق بعدنا وسيظل يحكى عنا للأمم، وحافظا للبناة والأوفياء وسينسى النخب مدفوعة الثمن.واختتم حديثه: عاش الوطن يرفع أثر من يدرك معنى الوطن.. عاش الوطن وعشاق وحماة وبناه الوطن.