رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعيم الأغلبية: الوطن سيظل قبر الأجداد ومستقبل الأحفاد لكل الأديان (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:24 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
طباعة
قال المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن الذين يرون أن الوطن مرحلة أو فترة أو زمن واهمون، ولا يعرفون معنى كلمة وطن، مشيرا إلى أن من يعادي الوطن خائن، قائلا: الوطن هو ذاتك فهو قبر الأجداد ومستقبل الأحفاد لكل الأديان والملل والمعتقدات.

وأوضح رشاد، أن الوطن هو الحنين والجنين والأصول والسكن، فهو النيل والدار والذكرى والانتصار والعمر والفرح والحزن، فهو يجمع تحت لواءه كل عزيز ونفيس ويجمع شمل شعب بأكمله.

وتابع: الوطن هو طيب الجار، ودفء الأهل ونور الحارة والدرب والأمل، وهو الضل والنخلة والصباح والعذارى والموسيقى والتراث والنضال والنبال وأغصان الزيتون والميلاد والكفن.

وتابع وصف الوطن في كلماته، قائلا: الوطن هو قول رسول الله صل الله عليه وسلم: "لولا أهلك اخرجونك منك ما خرجت".

وأكمل في وصفه: الوطن هو التاريخ بكل ما حوى من نعيم وعناء ومحن، فالوطن قبلتنا، وسيظل صامد بأبنائه المخلصين، وباق بعدنا وسيظل يحكى عنا للأمم، وحافظا للبناة والأوفياء وسينسى النخب مدفوعة الثمن.

واختتم حديثه: عاش الوطن يرفع أثر من يدرك معنى الوطن.. عاش الوطن وعشاق وحماة وبناه الوطن.

موضوعات متعلقة

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

الصور

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

image description

بالتعقيم والتطهير.. جامعة دمياط تستعد لاستئناف الدراسة والامتحانات

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع أساتذة صحة إنجابية عالميين لتقديم محاضرات إلكترونية

الأكثر قراءة

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

شيما الحاج ومنى فاروق تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المريض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنساني» ندوة في بيت المعمار المصري

«محاط بالجوارى وتزوج 4 نساء بالجزائر».. الوجه الآخر لـ ابن بطوطة

غدًا.. فرقة رضا للفنون الشعبية في قبة الغورى

«لور بانتلاتشي» الباحثة الأثرية ضيفة المعهد الفرنسي للآثار