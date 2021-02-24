بوتين: نحن بحاجة إلى استراتيجية مدروسة جيدًا لمكافحة جرائم الإنترنت

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن بلاده بحاجة إلى استراتيجية مدروسة جيدا لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمخاطر المحتملة على المجتمع والدولة.وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع للهيئة القيادية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء: "يتطلب الأمن السيبراني مناهج جديدة، لقد أصبح الفضاء الرقمي العالمي بالفعل ميدانا للمنافسة الجيوسياسية الشديدة".وأضاف: "في العام الماضي فقط عدد ما يسمى أخطر الهجمات على موارد المعلومات الروسية، بما في ذلك موارد الحكومة والإدارة، زاد ثلاث مرات ونصف تقريبًا"، مشددا على الحاجة إلى استراتيجية عمل طويلة الأمد موثوق بها لحماية المصالح الوطنية في المجال الرقمي، قائمة على التنبؤ بالوضع وعلى أساس أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة على المجتمع والدولة.