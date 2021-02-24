المفوضية الأوروبية تكثف الاستعدادات لمواجهة تغير المناخ

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، استراتيجية لمواجهة تغير المناخ تركز على زيادة التكيف والمرونة، وسط عدد متزايد من الكوارث الطبيعية والظروف الجوية القاسية.وللتخفيف من تأثير الكوارث الطبيعية، تركز استراتيجية المفوضية على جمع وتبادل المعرفة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الأساليب التي تعمل بشكل أفضل.وقالت المفوضية إن "وقف كل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اليوم لن يمنع آثار تغير المناخ التي تحدث بالفعل".وتتمثل الركيزة الأساسية للاستراتيجية في توسيع التكيف مع تغير المناخ، وهي مبادرة من جانب المفوضية الأوروبية ووكالة البيئة الأوروبية التي تشارك البيانات حول تغير المناخ.وذكرت المفوضية أنه يتعين استثمار المزيد من الأموال في تطوير قاعدة مستخدميها ومساهميها.ووفقا للاستراتيجية، سوف تنشئ الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضا مرصدا أوروبيا للمناخ والصحة في إطار التكيف مع تغير المناخ، وسيركز هذا على أنماط المناخ التي تشكل أيضا مخاطر صحية، مثل الإجهاد الحراري وتهديدات سلامة وأمن الغذاء والمياه.وسيتم تدشين المرصد الجديد في 4 مارس.لكن شبكة العمل المناخي، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، قالت إن الاستراتيجية غامضة للغاية، وليست لديها خطط ملموسة كافية للتكيف مع تغير المناخ، داعية إلى "إجراءات أكثر قوة بشأن التكيف في الداخل"، فضلا عن مزيد من الدعم من الدول النامية.