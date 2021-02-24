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محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير روسي: أمريكا أكثر الدول انتهاكا لحقوق المواطنين الروس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:20 م
المواطنين الروس
المواطنين الروس
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أكد تقرير أصدره مكتب موسكو لحقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول في انتهاكات حقوق المواطنين الروس في الخارج، وتتضمن القائمة أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وذكر في وسائل إعلام روسية "يسجل أكبر عدد لانتهاكات حقوق المواطنين الروس في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (خاصة دول البلطيق ودول أوروبا الشرقية الأخرى) وأوكرانيا، والولايات المتحدة هي الرائدة في عدد انتهاكات حقوق المواطنين الروستتمثل الأنواع الرئيسية للانتهاكات في الملاحقات الجنائية واختلاق القضايا الجنائية لأسباب مفتعلة.

والاعتقال والاحتجاز التعسفي، فضلًا عن التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية للسجناء".

وأشار التقرير، إلى أنه في الوقت الحالي، تتم معظم المحاكمات الجنائية للروس من قبل السلطات الأمريكية بتهم الاحتيال الإلكتروني، والتي تحدث على خلفية الاتهامات المتزايدة باستمرار من قبل الولايات المتحدة لروسيا بالهجمات الإلكترونية على المنشآت وأجهزة السلطة الأمريكية، وفي عام 2020 زاد عدد الروس، الذين يقبعون في السجون الأمريكية بشكل كبير، ومنهم رومان سيليزنيوف وقسطنطين ياروشينكو وفيكتور بوت وأرتيوم زينتشينكو ويفجيني بورياكوف ويفجيني نيكولين وغيرهم.

وأضاف التقرير "كذلك تحتل مكانًا مهمًا في قائمة انتهاكات حقوق المواطنين الروس وانتهاكات حرية التعبير، والحق في تلقي المعلومات وتقديمها بحرية، ويهدف اضطهاد الصحفيين بسبب أنشطتهم المهنية ومكافحة الذاكرة التاريخية إلى طمس وتشويه الماضي التاريخي".

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