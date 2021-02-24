إغلاق معظم أسواق الخليج على تراجع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع الأربعاء وخسر مؤشر دبي أكثر من 1.5 بالمئة، أعلى نسبة خسارة يومية منذ 31 يناير، لكن البورصة المصرية ارتفعت مخالفة الاتجاه العام.في دبي، تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.5 بالمئة وخسر سهم إعمار العقارية القيادي 1.7 بالمئة، وكان لهما أكبر أثر على السوق.وتأرجح المؤشر السعودي بين المكسب والخسارة، لكنه ختم الجلسة منخفضا 0.4 بالمئة.وهبط سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة بعدما قال المحللون في إتش.إس.بي.سي إن آفاق شركة النفط العملاقة للعام 2021 تبدو أكثر إيجابية، مشيرين إلى تراجع صافي الدين وزيادة محتملة لتوزيعات الأرباح.وأغلق مؤشر أبوظبي على تراجع 0.7 بالمئة بعد تحقيق أرباح على مدى أربع جلسات. ونالت أسهم القطاع المالي وقطاع التطوير العقاري من المعنويات.وهبط المؤشر القطري 0.7 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة السادسة على التوالي. ونزل سهم صناعات قطر 2.3 بالمئة.خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري قليلا ليختم الجلسة على ارتفاع 0.2 بالمئة.وحققت أسهم القطاع المالي وأسهم منتجي السلع الاستهلاكية مكاسب في حين تراجعت أسهم تكنولوجيا المعلومات.