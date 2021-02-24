العراق ينضم إلى مبادرة الدولة المناصرة للميثاق العالمي للهجرة

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، انضمام بلادها لمبادرة (الدولة البطلة) أو المناصرة للميثاق العالمي للهجرة.جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الإقليمي؛ لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة في المنطقة العربية، وذلك حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء.وقالت جابرو "إن العراق قرر الانضمام إلى مبادرة (الدولة البطلة) أو المناصرة للميثاق العالمي للهجرة الذي يسعى إلى دعم حقوق وكرامة ورفاهية المهاجرين والعائدين".وأكدت دعم الوزارة بشكل مباشر لهدف الميثاق العالمي للهجرة لتقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلادها الأصلية، وسيتم البدء قريبًا بتجربة نظام إحالة جديدة لدعم إعادة دمج المهاجرين العراقيين بدعم قائم على الاحتياجات الخاصة بكل عائد.