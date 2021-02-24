الصحة السورية تنفي تقريرا عن وصول لقاح صيني لكورونا

نفت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، تقريرا صحفيا أفاد بأن لقاحات صينية وصلت البلاد ويجري توزيعها على المستوى الوطني.وكانت صحيفة سورية أفادت في وقت سابق اليوم بأن تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية سيبدأ غدا الخميس لكنها لم تحدد كمية اللقاحات التي وصلت أو نوعها.وأبلغ مصدر رسمي في وزارة الصحة رويترز، أن التقرير غير صحيح.