كندا: إصابات كورونا تصل إلى 857 ألفا و403 حالات

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 857 ألفا و403 إصابات حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 21 ألفا و761 حالة وفاة، بينما تعافى 805 آلاف و428 مريضا من كوفيد- 19، وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.وسجلت كندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 56 أسبوعا.