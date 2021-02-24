300 إصابة بكورونا بين الأطفال بالسلالة الجديدة في العراق

قال وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، إن توفير اللقاحات المضادة لوباء كورونا سيكون قريبًا، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 300 إصابة بين الأطفال بالسلالة الجديدة.وأضاف التميمي، في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على تسجيل أولى إصابات فيروس كورونا بالعراق، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء: "ما زلنا نعاني من تحدٍ كبير بسبب الموجة الثانية للفيروس".وأوضح أن الوزارة تمكنت من مجابهة هذه الجائحة وتسجيل نسب شفاء عالية من الفيروس، منوهًا بأن نسبة الشفاء تجاوزت 92%، ونسبة الوفيات نحو 1.9% من عدد الإصابات.كانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت 4306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.