محافظ كفرالشيخ يطمئن على مصابي حريق شقة سكنية

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اطمأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، على مصابي اندلاع حريق بوحدة سكنية بالدور الـ13 ببرج سكني في مدينة كفرالشيخ.جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبدالرءوف حمد، مدير المستشفيات، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفرالشيخ.ووجه محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة والمسئولين بالمستشفى، خلال زيارته المصابين بقسم الحروق بالمستشفى العام بتقديمالخدمات الطبية والرعاية للمصابين، ومتابعتهم، داعيًا الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.كان حريق اندلع في وحدة سكنية بالدور الـ13 ببرج سكني بمدينة كفرالشيخ فأسفر عن إصابة طبيب وزوجته ونجلته، وتم نقلهم لمستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.وتابعت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، نقل المصابين للمستشفى، موجهة الشكر لرجال الأمن والدفاع المدني ورجال الإسعاف وكل المجتمع المدني الذي شارك في إخماد الحريق ومساعدة نقل المصابين.