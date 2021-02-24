والد زوج عبير بيبرس: قتلته واتصورت سيلفي معاه (فيديو)

قال سيد عبد الله والد المجني عليه "عمرو"- صاحب شركة بترول- عقب الحكم على المتهمة بقتل نجله الفنانة عبير بيبرس بالسجن المشدد 7 سنوات: "المتهمة عقدت النية على قتل ولدى، طعنته وأخفت آثار الجريمة بزعم أنه توفى نتيجة سكتة قلبية.. لكن احنا بلغنا الشرطة وأثبتت الفحوصات أنه مقتول".وأضاف والد المجني عليه: "لو فعلا ابني أصيب من زجاج مكسور كما ادعت القاتلة مكنتش سابته يصفى دمه أكثر من ساعتين على الأرض رغم إن المستشفى بينها وبين منزلهم نحو 300 متر".واختتم حديثه قائلا: "قتلته وغيرت ملابسها وبعدها اتصورت معاه سيلفي وهو ميت. فضلا إنها سرقت جميع متعلقات المجني عليه".