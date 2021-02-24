البيئة تنظم حملة مكبرة على مزرعة خاصة بطريق ترعة المنصورية

نفذت وزارة البيئة، حملة تفتيشية على مزرعة خاصة بطريق ترعة المنصورية للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.كانت قد وردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بمزرعة خاصة بطريق المنصورية وسط الكتلة السكنية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة أسفرت عن ضبط 22 حيوان برى تمثل 6 أنواع وهى أسدين إفريقين وتمساح، بالإضافة إلى طائر بشاروش (فلامنجو)، و14 يمام أمرى و3 طاووس هندى، علاوة على فزان ذهبى بالمخالفة للقانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ومصادرة الحيوانات المذكورة وإيداعها بحديقة الحيوان والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.