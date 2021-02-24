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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجر أول دولة بالاتحاد الأوروبي تبدأ استخدام لقاح سينوفارم الصيني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:07 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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بدأت المجر استخدام لقاح شركة "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتصبح أول دولة بالاتحاد الأوروبي تجري تلك الخطوة.
وأعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء "اليوم نبدأ حملات التطعيم بجرعات اللقاح الصيني".
وكان مرسوم حكومي قد يسر عملية الموافقة على استخدام اللقاحات في المجر من خلال السماح بتطعيم أي لقاح تم منحه لما لا يقل عن مليون شخص في جميع أنحاء العالم دون إجراء مراجعة من منظم الأدوية في البلاد.

وانتقد مسئولون مجريون، من بينهم أوربان، في وقت سابق، برنامج شراء اللقاحات المشترك في الاتحاد الأوروبي، قائلين إن بطء التكتل في توزيع الجرعات يكلف الأشخاص حياتهم.

وكانت المجر قد اشترت 5 ملايين جرعة لقاح مضاد لـ (كوفيد-19) الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية تكفي لتطعيم 2.5 مليون شخص في البلاد البالغ تعداد سكانه 10 ملايين نسمة وهو اللقاح الذي لم تُجز استخدامه بعد وكالة الأدوية الأوروبية.

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