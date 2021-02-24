السعودية تسجل 353 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 376 ألفًا و21 إصابة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل شفاء 280 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 367 ألفًا و15 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6 آلاف و475 حالة، وذلك بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.