وزير خارجية اليونان يطالب بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الأربعاء، بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.وشدد دندياس، خلال الدورة العادية الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من أجل تأمين الوحدة السياسية وحماية حقوق الإنسان بفعالية، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.