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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خطوات تغيير تعاقد عداد الغاز بـ«صحة التوقيع» قبل 4 مارس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:11 م
إيجاس
إيجاس
سيد ابراهيم
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أكد مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أنه لم تتم مخاطبة الشركة أو أى من الشركات التابعة لها العاملة فى تركيب وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات السكنية، من أى جهة بشأن وقف تحويل ملكية عدادات الغاز الطبيعي بعقد صحة التوقيع أو بإيصال الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ«الدستور»، أنه ما زال العمل مستمرا فى تركيب وتوصيل الغاز ونقل ملكية العدادات لأى مالك من خلال الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، وهى:

ـ بالنسبة لإجراءات تغيير التعاقد
عميل مكان عميل مع وجود الأجهزة مثل البوتاجاز والسخان وغيرهما من الأجهزة التى تعمل بالغاز الطبيعي ويشترط ذلك وجود توكيل رسمي من العميل القديم إلى العميل الجديد، أو عقد بيع ابتدائي به مسجل أو صحة توقيع أو إيصال كهرباء باسم العميل الجديد به العنوان المطلوب تغيير تعاقد عداد الغاز الطبيعي.

وفى حالة وجود عميل مكان عميل مع وجود الأجهزة المحولة وعدم تواجد العميل القديم لوجوده خارج البلاد بدون علم الشركة يشترط توافر المستندات كاملة ويتم إجراء معاينة بالموقع على الأجهزة ويتم العرض على الشئون القانونية بالشركة لإبداء الرأى للتعاقد مع العميل.

وفى حالة تغيير تعاقد العداد والشقة عليها نزاع قضائى يتقدم المستفيد لشركة الغاز الموجودة بالمنطقة ويتم عمل معاينة على الطبيعة يتم العرض على الشئون القانونية بالشركة وفى حالة الشقة ملك ورثة يتقدم أحد الورثة بتحرير عقد غاز مع إحضار إعلام وراثة وتنازل جميع الورثة لأحدهم ويتم أخذ موافقة الشؤن القانونية.

وأوضح قانون الشهر العقاري الجديد، الذي يتم تطبيقه فى 4 مارس المقبل، أنه فى حالة عدم تسجيل العقار محل البيع في الشهر العقاري، فمنذ هذا التاريخ لن يتم الاعتراف أمام الجهات الحكومية بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد في الشهر العقاري، وكذلك عدم اعتراف شركات الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها من الجهات وكل المصالح الحكومية إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر العقاري.

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