وزير الدفاع الأمريكي: إنهاء تدخلنا في أفغانستان يتوقف على تراجع هجمات طالبان

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن إحراز تقدم نحو السلام في أفغانستان وإنهاء التدخل العسكري الأمريكي هناك يتوقف على خفض هجمات حركة طالبان.وقال وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات صحفية، نقلتها دورية ديفنس نيوز الأمريكية الصادرة اليوم، "من الواضح أن أعمال العنف مرتفعة للغاية هناك، ونود التأكد من أننا نتخذ القرارات الصحيحة، لذلك يتعين علينا التروي والتأني عند اتخاذ أي قرارات بشأن أفغانستان".وأضاف أنه "يتعين على حركة طالبان خفض أعمال العنف الآن، ويجب إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة الأفغانية".وبشأن الانسحاب، طمأن وزير الدفاع الأمريكي الحلفاء في أفغانستان بأنه ستتم إحاطتهم علما بأى خيارات تفكر فيها الولايات المتحدة بشأن أفغانستان.وشدد أوستن على أن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بأي انسحاب سريع أو غير منظم من أفغانستان يؤدي إلى تعريض قواتهم أو سمعة التحالف للخطر".وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن بلاده تدعم عملية السلام وأنها تسعى من أجل ضمان عدم تحول أفغانستان إلى منصة لشن هجمات إرهابية دولية.