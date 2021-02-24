أكرم حسني يتفرغ لـ«العميل صفر»: «أنا أجازة في رمضان»

قرر الفنان أكرم حسني ألا يشارك في الدراما الرمضانية المقبلة، بعدما شارك في رمضان الماضي بمسلسل "تيمون وبومبا".وقال أكرم، لـ«الدستور»، إنه لن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل: "مفيش نصيب السنة دي"، لافتًا إلى أنه يتفرغ لاستئناف فيلمه الجديد "العميل صفر" المقرر أن يستأنف تصويره فور انتهاء المخرج محمد سامي من مسلسل "نسل الأغراب"."العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبدالله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونًا جديدًا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل، التى حققت نجاحًا كبيرًا.