«الأزهر» ينشر مؤشر العمليات الإرهابية في باكستان خلال 2020

يتابع مرصد الأزهر عن كثب النشاط الإرهابي للتنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في العالم أجمع؛ وذلك انطلاقًا من دوره المنوط به في تتبُّع نشاطها الإرهابي ومحاربة أفكارها المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تصدر عنها.ويشير المرصد إلى أن باكستان شهدت العام الماضي 2020 انخفاضًا في معدل العمليات الإرهابية بنسبة 36٪ ومعدل الوفيات بنحو 38٪ مقارنة بعام 2019؛ إذ سجَّل العام الماضي 146 هجومًا إرهابيًّا أسفر عن مقتل 220 شخصًا وإصابة 547 آخرين، في حين وقع 229 هجومًا إرهابيًّا أسفر عن مقتل 357 شخصًا وإصابة 729 آخرين في عام 2019.كما يشير المرصد إلى أن إقليم «خيبر بختونخوا» يُعدُّ أكثر المناطق تضررًا من الهجمات الإرهابية؛ إذْ شهد 79 هجومًا إرهابيًّا أسفر عن مقتل 100 شخص، وإصابة 206 آخرين، فيما يُعدُّ إقليم «بلوشستان» ثاني أكثر الأقاليم تضررًا؛ وذلك بواقع 42 هجومًا إرهابيًّا أسفر عن مقتل 95 شخصًا وإصابة 216 آخرين، في حين يحتل إقليم «السند» المرتبة الثالثة جرَّاء 18 هجومًا أسفر عن مقتل20 شخصًا وإصابة 66 آخرين، ويأتي إقليم «البنجاب» في المرتبة الرابعة؛ حيث شهد 7 هجمات أسفرت عن سقوط 5 قتلى وإصابة 59 آخرين.وأكد المرصد أن انخفاض معدل العمليات الإرهابية في باكستان يرجع لجهود الدولة في مكافحة الجماعات المتطرفة، لافتًا إلى إشادة الأمم المتحدة بجهود باكستان في اجتثاث جذور الجماعات وتنظيمات الدم وعلى رأسها تنظيم «داعش» الإرهابي.